Il Poggibonsi piazza un colpo grosso. E’ giallorosso il centrocampista Massai

Novità nella rosa del Poggibonsi. La società presieduta da Giuseppe Vellini ha ufficializzato l’arrivo del centrocampista Alessandro Massai (nella foto), classe 1998, elemento dalla non indifferente esperienza nella realtà dei dilettanti nazionali. Nella scorsa stagione ha indossato i colori della Sangiovannese in serie D, prima di conoscere uno stop per infortunio. Domenica prossima Massai sarà comunque a disposizione di mister Stefano Calderini, come anticipa la società di viale Marconi, per la partita dei Leoni con l’Orvietana valida per la decima giornata del campionato 2024-2025. Cresciuto nei bianconeri del Sansepolcro a livello giovanile, Massai ha collezionato presenze nello stesso club biturgense – sia nei dilettanti nazionali che in Eccellenza - per poi passare al Città di Castello. Non si tratta esattamente un fulmine a ciel sereno, visto che il nome di Massai era da tempo sul taccuino del direttore sportivo Jacopo Galbiati. Comunque un inserimento auspicato, in un organico che ora non si presenta certo abbondante dal profilo numerico per il Poggibonsi. Sarebbe sufficiente ricordare un po’ il quadro del recente periodo in casa giallorossa. L’esterno offensivo Boganini è assente fino dal terzo turno e nei giorni scorsi si è sottoposto a un intervento chirurgico per colpa di un’ernia, con la pseranza di un pronto recupero appena le condizioni lo permetteranno. E poi lo stop con il quale deve fare i conti una pedina preziosa nell’economia del gioco del Poggibonsi come Mazzolli in mediana. Un settore, quest’ultimo, indubbiamente fra i più colpiti dagli eventi avversi anche in ambito disciplinare per via della squalifica di un turno inflitta dal giudice sportivo a Marcucci (così come a Cecconi, componente del pacchetto di retroguardia, lui stesso costretto a rimanere fuori dai lati del rettangolo) in seguito ai cartellini conosciuti sul terreno del Seravezza Pozzi. Tutto era avvenuto nelle fasi conclusive della gara vinta in rimonta dai locali. In questo fine settimana, dunque, il tecnico del Poggibonsi sarà chiamato a esaminare nei dettagli la situazione, nell’intento di individuare lo schieramento idoneo a fermare un’Orvietana che non ha si sicuro sfigurato contro il Livorno capolista, nonostante l’ampio punteggio, 4-1, in favore degli inarrestabili amaranto. Poggibonsi rivale dell’Orvietana, ma in trasferta, anche negli juniores nazionali. Appuntamento in programma domani alle 14,30 per il girone H di un torneo che vede il Poggibonsi in classifica a quota 6 dopo il recente 1-1 con il Montevarchi. Paolo Bartalini