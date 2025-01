Il Poggibonsi prepara il ‘primo viaggio’ 2025. Bigica sicuro: "Fezzanese non da ultimo posto"

Il Poggibonsi si appresta ad affrontare la Fezzanese in trasferta. Primo viaggio del 2025 per i Leoni, reduci dal 2-1 in rimonta allo Stefano Lotti con il Trestina. Per la seconda di ritorno, appuntamento domenica alle 14,30 sul rettangolo di Seravezza, allo stadio comunale Buonriposo. A esaminare i temi del confronto, al termine della seduta di metà setimana, il centrocampista dell Poggibonsi, classe 2001, Niccolò Bigica (nella foto): "All’andata la Fezzanese ci creò delle difficoltà. Se guardassimo al tipo di calcio espresso limitatamente al primo tempo contro di noi allo Stefano Lotti, la compagine della provincia spezzina sarebbe da inserire tra le migliori viste all’opera iun questa serie D girone E. Di sicuro la Fezzanese non è da considerare una formazione meritevole della posizione di coda, per quel che aveva dimostrato proprio sul campo di gioco a Poggibonsi".

Torniamo allora con la mente al 15 settembre e a un 2-2 finale dai risvolti particolari… "Personalmente non ero tra i titolari. Eravamo riusciti a rimontare dallo svantaggio e a effettuare il sorpasso sul parziale di 2-1 con carattere e convinzione, un po’ come abbiamo fatto anche domenica scorsa nella gara interna con il Trestina, condita anche da un gioco apprezzabile da parte nostra. Ora si presenterà un’altra sfida difficile. La Fezzanese tenterà di ottenere dei punti e dovrà essere così anche per noi. Non vogliamo certo ritrovarci a compiere ogni volta un passo in avanti e uno indietro: serve continuità. Proveremo dunque a sfruttare l’occasione, anche su un rettangolo che a me evoca ricordi non positivi per via dell’infortunio patito con il Seravezza Pozzi".

In merito alle prestazioni del periodo? Cosa può affermare Bigica di se stesso da questo punto di vista? "Sono soddisfatto del minutaggio e delle prestazioni. Ritengo di essere in crescita nel contributo ai colori del Poggibonsi. Ho cercato di offrire il mio sostegno sia prima che dopo il periodo di stop conosciuto durante l’autunno e sono contento di ciò che sto facendo per il Poggibonsi".

Terminiamo dunque con un auspicio per il domani? "Intanto, rispetto al passato torneo, il mio impiego è maggiore. Questo il dato oggettivo. E sono ancor più a disposizione del collettivo e delle sue esigenze. Un obiettivo per il prossimo futuro? Forse avrei bisogno nel mio percorso di contare su qualche ‘numero’ in più a livello di gol e di assist. Sono all’opera anche per questo - conclude Bigica - e spero di raggiungere prima posisibile un qualcosa in più anche da tale profilo, sempre pensando alle esigenze della squadra e dell’ambiente dei Leoni in generale".

Paolo Bartalini