Il Poggibonsi scende nella tana del Ghiviborgo. Calderini deve fare i conti con alcune assenze

Il Poggibonsi è ospite, nell’anticipo odierno, di un’altra delle compagini a quota dieci nella gradiatoria del girone E di serie D. Appuntamento in trasferta per i giallorossi sul terreno in superficie sintetica della Carraia, a Ghivizzano. Una sfida complicata, se non altro per la tradizione non certo favorevole ai Leoni nei match esterni con il Ghiviborgo. Il tecnico Stefano Calderini, al pari delle recenti occasioni, deve rinunciare al contributo di più di una pedina del proprio organico. In attacco, Vitiello sconta adesso l’ultima delle tre giornate di stop disciplinare rimediate all’indomani del confronto con l’Ostia Mare. E poi sono da considerare le defezioni di elementi che devono invece aspettare il via libera dello staff sanitario per il pieno recupero, ovvero Boganini sulla fascia e, a centrocampo, Mazzolli. Dal canto suo mister Calderini cercherà di allestire il miglior undici possibile sulla base delle potenzialità di un gruppo che domenica scorsa ha recuperato confidenza con il successo – 2-1 sul San Donato Tavarnelle allo Stefano Lotti – dopo essere andato incontro a una coppia di sconfitte patite in rimonta contro Ostia Mare e Montevarchi sempre con il punteggio di 2-1. Poggibonsi chiamato dunque a fronteggiare gli ostacoli dovuti pure al valore del Ghiviborgo. Una formazione in ascesa, a sua volta reduce da un’affermazione – 3-1 fuori casa con la Flaminia – e pronta ad affidarsi anche alle qualità di un baby atleta, Gianni Barbera, classe 2004, che ha lasciato senza dubbio un buon ricordo nel suo percorso nel Poggibonsi, team nel quale ha esordito in serie D appena diciassettenne durante il 2021-2022 della lotta al vertice con il San Donato Tavarnelle. La partita odierna, con inizio alle 15, sarà diretta da Anna Frazza di Schio. Assistenti, Boris Popovic di Padova e Grigore Gherela di Portogruaro. Per un Poggibonsi che potrebbe avere in avvio la seguente fisionomia, ipotizzando un 4-3-3 come modulo base: Pacini, El Dib, Cecconi, Bigica, Fremura, Borri, Marcucci, Mignani, Bellini, Salvadori, Belli (nella foto).

Per il campionato nazionale juniore è intanto da rilevare una variazione nella disputa, rispetto al calendario originario, dell’impegno del Poggibonsi di Michele Beoni e il Montevarchi. Un appuntamento valido per il girone H. Compagini sul rettangolo non questo pomeriggio, bensì domani mattina alle 11 al sussidiario dello Stefano Lotti come riportato dalla Us Poggibonsi sui canali social per annunciare il cambiamento di programma per la Under 19 che sta mostrando dei progressi e che sta risalendo delle posizioni nella graduatoria del raggruppamento.

Paolo Bartalini