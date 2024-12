Il Poggibonsi sogna il ‘colpaccio’ in trasferta. Sulla strada dei giallorossi l’ostico Terranuova

Si chiama Terranuova Traiana, l’ostacolo con il quale deve misurarsi un Poggibonsi in cerca di risultati utili. L’idea di riscatto della squadra è legata anche al confronto odierno in trasferta con una rivale a sua volta affamata e decisa a offrire il top davanti al proprio pubblico a distanza di una settimana dal pesante passivo rimediato all’Ardenza davanti alla capolista. Dati da tenere presenti da parte di un team giallorosso che si trova nella necessità di recuperare continuità e fiducia, nel proprio cammino e anche all’interno della stessa partita. Per evitare, se possibile, di incappare in fasi di vulnerabilità come quelle che hanno permesso appena domenica scorsa alla Sangiovannese di centrare allo Stefano Lotti il successo in rimonta. Un verdetto di 1-2 maturato per gli azzurri dopo l’iniziale, legittimo vantaggio dei Leoni con la firma di Vitiello (foto). L’auspicio di una risposta sul campo, formulato in settimana dal portiere e capitano Francesco Pacini, dovrà quindi trovare al più presto un riscontro nella realtà. In un torneo nel quale certo non mancano le insidie anche soltanto a scorrere la classifica, tra sorprese e capovolgimenti di scenario nelle dinamiche del girone E dei dilettanti nazionali. In una mediana che conosce non da oggi delle penalizzazioni, dovute ad assenze di lunga durata per infortunio, occorre rilevare nel Poggibonsi anche la defezione di Marcucci, tra l’altro un under della rosa di Calderini. Uno stop di natura disciplinare: la squalifica automatica di una giornata ad opera del giudice sportivo per via del quinto cartellino giallo ricevuto dal classe 2004 proprio in occasione della gara con la Sangiovannese. Appuntamento alle 14,30 allo stadio comunale Mario Matteini di Terranuova Bracciolini. Direzione affidata ad Andrea Barbatelli di Macerata. Assistenti, Giacomo Ielo di Pesaro e Alessio Fiore della sezione Roma 1. Per uno sguardo in conclusione a un ipotetico schieramento del Poggibonsi: Pacini, El Dib, Cecconi, Borri, Martucci, Fremura, Salvadori, Mignani, Bellini, Vitiello, Belli.

Nel campionato nazionale juniores, infine, la sconfitta casalinga conosciuta dal Poggibonsi con il Flaminia: il 2-4 di ieri pomeriggio interrompe la fase di incontri di segno positivo per un collettivo che sta comunque nel complesso interpretando al meglio il proprio ruolo nel raggruppamento contrassegnato dalla lettera H nella attuale posizione numero 4 ex aequo con il Siena e il Trestina.

Paolo Bartalini