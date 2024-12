Il Poggibonsi stecca! La Fulgens fa l’impresa. Calderini realizza la rete che vale i tre punti

POGGIBONSI

0

FULGENS FOLIGNO

1

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (79’ Palazzesi), Borri, Fremura, Cecconi; Marcucci (59’ Fracassini), Bigica, Valori (71’ Mignani); Salvadori, Vitiello, Bellini (71’ Boganini, 90’ Capezzuoli).

Panchina: Bruni, Martucci, Pisco, Fermi. Allenatore Calderini.

FULGENS (4-3-3): Tognetti; Santarelli, Nuti, Grea, Mancini (75’ Zichella), Settimi (66’ Panaioli), Ceccuzzi (83’ Mattia), Brevi; Tomassini, Khribech (90’ Maselli), Calderini (87’ Pupo Rosada).

Panchina: Bulgarelli, Cesaretti, Zmejkoski, Di Cato. Allenatore Manni.

Arbitro Mozzillo di Reggio Emilia.

Rete: 58’ Calderini.

POGGIBONSI – Neanche il turno prenatalizio offre al Poggibonsi lo slancio per ottenere almeno un risultato utile davanti al pubblico di casa. Nel giorno in cui i Leoni ricordano Antonio Bruni, giocatore bandiera tra gli anni Sessanta e Settanta scomparso ieri mattina e ricordato con un minuto di silenzio, la Fulgens Foligno si impone di misura e in maniera meritata di fronte a una compagine giallorossa apprezzabile nelle trame da sviluppare, però mai capace di impensierire davvero la difesa avversaria. Il portiere Tognetti, a parte le ordinarie uscite, non deve compiere in pratica alcun intervento. Pericoli zero a carico della Fulgens Foligno. Dispiace rimarcarlo, ma è la dura realtà di un Poggibonsi andato incontro alla seconda sconfitta consecutiva. Il Poggibonsi sembra cominciare con intensità. Poi un dubbio offside ferma un’offensiva sulla sinistra degli ospiti e a seguire l’arbitro sorvola su un intervento sospetto in area nei confronti di Borri per il Poggibonsi. Crescono comunque a vista d’occhio i folignati. Serve il miglior Pacini per sventare la conclusione ravvicinata a colpo sicuro di Settimi. Maggiore convinzione della Fulgens Foligno nella ricerca dal vantaggio. Nel supplemento del recupero il team di mister Manni ha un’altra opportunità dagli sviluppi di un calcio piazzato (alta la conclusione di Khribech). Identico canovaccio nella ripresa. La Fulgens Foligno va a segno al 10’ su un rimpallo: il direttore di gara vede un mani e non convalida. Al 13’ però un gran calcio di punizione trova pronto Pacini e sulla ribattuta è lesto l’attaccante Elio Calderini a ribadire nel sacco: 0-1. Calderini, il tecnico del Poggibonsi, tenta la carta Boganini, ma il numero 10 dei locali, deve di nuovo gettare la spugna. Tocca allo juniores Mattia Capezzuoli, classe 2007, esordiente tra i grandi: lampo di entusiasmo giovanile in una domenica amara per i colori. E soprattutto in un periodo no per il Poggibonsi. Un gruppo oggi mancante di pedine chiave, a causa di infortuni seri, e anche bisognoso di ritrovare la fiducia in se stesso unita a un desiderio di rivincita.

Paolo Bartalini