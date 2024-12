Il Poggibonsi torna a sorridere allo stadio Lotti. Bellini e Salvadori mettono al tappeto il Figline

POGGIBONSI

2

FIGLINE

0

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi, Borri, Fremura, Palazzesi; Massai (60’ Mignani), Marcucci, Fracassini; Salvadori (67’ Vitiello), Bellini (92’ Valori), Belli (70’ Martucci).

Panchina: Baracco, Boganini, Tanganelli, Pisco, El Dib. Allenatore Balestri.

FIGLINE (4-3-3): Pagnini; Ciraudo, Francalanci, Nobile (88’ De Pellegrin), Simonti; Milli, Borghi (61’ Aprili), Torrini (86’ Nyamsi), Zellini (53’ Ciravegna), Bruni (69’ Remedi), Mugelli.

Panchina: Daddi, Gozzini, Carlucci, Noferi. Allenatore Brachi.

Arbitro Saffioti di Como.

Reti: 18’ Bellini, 46’ Salvadori.

POGGIBONSI – Termina il digiuno casalingo del Poggibonsi. A distanza di un paio di mesi dal 2-1 con il San Donato Tavarnelle, i giallorossi conquistano i tre punti, preziosi, davanti al pubblico dello stadio Stefano Lotti bissando l’affermazione di 1-0 della domenica precedente in trasferta con il Terranuova Traiana. L’avvio appare favorevole agli ospiti, che però non sbloccano il risultato nonostante le propizie occasioni alle quali riesce a dire no Pacini in un caso anche con l’ausilio della traversa, tanto per comprendere lo spessore delle opportunità create in apertura dagli ospiti. Il Poggibonsi, guidato anche ieri in panchina dal preparatore atletico Iuri Balestri in attesa del rientro dalla squalifica di mister Calderini e del suo vice Michele Beoni, reagisce prontamente agli scampati pericoli. Distinguendosi con una azione personale di un ottimo Fracassini (tiro alto, da posizione defilata) e trovando il vantaggio con Bellini (nella foto) al 18’ - complice un errato disimpegno difensivo dei locali - per poi raddoppiare in avvio di ripresa con l’eurogol di Salvadori. La prodezza del classe 2005 - decisivo già a Terranuova Bracciolini con la sua firma - permette al Poggibonsi di gestire al meglio la situazione senza in pratica andare incontro a ulteriori pericoli nell’arco della frazione. Più vicino, anzi, in quei momenti della sfida, il tris dei Leoni rispetto alla riduzione delle distanze del team di mister Brachi. Avrebbero meritato differente sorte per il Poggibonsi ad esempio una autoritaria uscita dalla difesa da parte di Borri e una conclusione a rete di Bellini, terminata a lato alla sinistra di Pagnini. Anche il Figline torna in verità a rendersi insidioso, ma senza la verve di inizio match. Si ritagliano spazi per battere a rete i gialloblù, però non impensieriscono più di tanto Pacini, che blocca con una certa facilità i tentativi di Mugelli e compagni. Non accade altro nei sei minuti di recupero accordati da Saffioti di Como. Il Poggibonsi riassapora così il successo davanti alla sua gente e la gradinata applaude i protagonisti.

Paolo Bartalini