Il Poggibonsi va a caccia dell’acuto. Al ‘Lotti’ è in arrivo la Sangiovannese

Nell’itinerario del Poggibonsi, una rivale in salute. I giallorossi affrontano oggi allo stadio Stefano Lotti una Sangiovannese che possiede senza dubbio le potenzialità per recuperare posizioni nella graduatoria della D, come ha dimostrato del resto in occasione del successo con ampio punteggio a spese del Ghiviborgo domenica scorsa.

Compito tutt’altro che agevole insomma per i Leoni, che hanno completato ieri mattina la preparazione settimanale sul rettangolo di Uopini. Nessuna variazione dal versante degli eventuali rientri per il Poggibonsi. Bigica sembra al momento il più vicino a tornare a disposizione dello staff: avverrà forse per il prossimo turno di campionato. Il team, che si affida anche per il match odierno alla guida dalla panchina del preparatore atletico Yuri Balestri, intende quindi esprimersi con il desiderio di tenere a distanza ogni avversità per il confronto con il collettivo azzurro. Una sfida che si annuncia aperta a qualsiasi esito, in ossequio alle caratteristiche di un gara tradizionale, quasi una classica del torneo, all’interno di una cornice da gemellaggio pluridecennale tra le tifoserie. Fischio d’avvio alle 14,30 ad opera di Gennaro Decimo di Napoli. Assistenti, Romualdo Piedipalumbo di Torre Annunziata e Massimiliano Napolitano di Caserta.

Un possibile schieramento del Poggibonsi: Pacini, Cecconi, El Dib, Marcucci, Fremura, Borri, Mignani, Fracassini, Vitiello, Belli, Bellini (nella foto). Da menzionare infine il netto successo esterno degli juniores nazionali, ora in quarta piazza nel girone H: verdetto favorevole di 3-0 con il Real Monterotondo, compagine ultima della classe e per tale ragione decisa a riscattarsi. Protagonista Fermi in questa impresa dei Leoni baby che risalgono a poco a poco la china incamminandosi verso il podio di un sempre insidioso raggruppamento.

Paolo Bartalini