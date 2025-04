La situazione. La lotta è serrata. Ultimi 180 minuti senza certezze

Sì, la lotta per la conquista dei play off, è ancora aperta. Sia perché i punti che distanziano le squadre in lizza sono pochi, sia perché le prossime due giornate vedranno andare in scena scontri diretti decisivi. Se domenica prossima la Robur ospiterà al Franchi l’Ostiamare (fischio di inizio alle 15), il Grosseto andrà a far visita al Ghiviborgo: già questa gara potrebbe stravolgere gli attuali equilibri della griglia. L’Orvietana, dopo aver strapazzato il Follonica Gavorrano (1-4) giocherà in casa con la Fezzanese, già retrocessa ma intenzionata, come si è accorta la Robur, a onorare il campionato fino alla fine. Nell’ultima giornata della regular season, mentre lo Zecchini farà da cornice al derby Grosseto-Siena, l’Orvietana giocherà sul campo del Trestina che sta lottando con le unghie e con i denti per rimanere in categoria (anche nella zona rossa della graduatoria gli equilibri sono instabili).

La classifica aggiornata: Livorno 69; Fulgens Foligno 57; Seravezza Pozzi 53; Ghiviborgo 51; Grosseto e Orvietana 49; Siena 48; Ostiamare 44; Poggibonsi 42; San Donato Tavarnelle, Follonica Gavorrano e Montevarchi 39; Flaminia Civita Castellana e Trestina 37; Sangiovannese 36; Terranuova Traiana 35; Figline 34; Fezzanese 25.