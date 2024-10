Il Poggibonsi va in vantaggio ma si fa rimontare. Ko bruciante nella trasferta a Montevarchi

MONTEVARCHI

2

POGGIBONSI

1

AQUILA MONTEVARCHI (4-2-3-1): Testoni; Vecchi, Ficini (65’ Franco), Martinelli, Ciofi; Sesti (56’ Rufini), Borgia (74’ Picchi); Boncompagni, Orlandi, Zhupa (56’ Saltalamacchia); Priore (61’ Carcani). All.: Lelli.

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Martucci, Borri (49’ Palazzesi), Fremura, El Dib (75’ Mignani); Bigica, Mazzolli (91’ Salvatori), Marcucci; Bellini, Valori (63’ Fracassini), Belli. All.: Calderini.

Arbitro: Morello di Tivoli. (Esposito/Martino).

Reti: 40’ Borri; 67’ Orlandi (r); 90’ Ciofi.

Note: Spettatori 600, con 280 abbonati. Angoli 8 -2. Ammoniti: Sesti, Borgia, Martinelli, Testoni, Belli, Bigica, Mazzolli, Marcucci, Martucci.

MONTEVARCHI – Come con l’Ostiamare il Poggibonsi va in vantaggio con merito, gioca un ottimo primo tempo nonostante le assenze di Vitiello, Cecconi e Boganini e sbaglia un rigore fallito con Belli in avvio, ma nella ripresa concede l’inerzia della gara all’Aquila. Tanto da farsi agganciare dal penalty di Orlandi e beffare al 90’dal raddoppio valdarnese. Segnato, per inciso, con un giocatore giallorosso a terra. Al Brilli Peri è andata in scena una bella partita con i giallorossi preferibili nella prima frazione e la riscossa degli aquilotti dopo l’intervallo. Eppure avevano iniziato l’incontro prendendo d’infilata al 9’ la difesa montevarchina e guadagnando un rigore per un intervento scomposto su Bigica. Dal dischetto, però, Belli sceglie la soluzione centrale e Testoni, classe 2006, respinge. Padroni di casa pericolosi con Priore e Orlandi, anche se la prova dei ragazzi di Calderini è leonina nel tamponare e ripartire. Così al 40’, il destro di Mazzolli pesca sotto misura che incorna per l’ 1 -0. Al ritorno in campo dal riposo, il giovane trainer aquilotto Lelli inserisce Rufini, Saltalamacchia e Carcani. Quest’ultimo (67’) è trattenuto in area da Martucci e Orlandi dagli undici metri non sbaglia. Un legno di Rufini è il preludio al sorpasso dell’Aquila con Ciofi.

Giustino Bonci