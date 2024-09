Il Poggibonsi viene punito all’ultimo respiro. Pucci, portiere della Ferzanese, fa 2-2 al 97’

POGGIBONSI

2

FEZZANESE

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; Cecconi, Borri, Fremura, Palazzesi (81’ El Dib); Marcucci (62’ Salvadori), Mazzolli, Mignani (75’ Valori), Boganini (50’ Bellini), Vitiello, Belli (62’ Fracassini).

Panchina: Baracco, Martucci, Bigica, Lepri. Allenatore Calderini.

FEZZANESE (3-4-1-2): Pucci; Del Bello, D’Alessandro, Selimi; Loffredo (94’ Campana), Cantatore (62’ Mulattieri), Nicolini (82’ Beccarelli), Gabelli; Bruccini; Geraci (74’ Lunghi), Sacchelli.

Panchina: Calò, Salvetti, Stradini, Giampieri, Smecca. Allenatore Rolla.

Arbitro Iorfida di Collegno.

Reti: 38’ Bruccini, 85’ Salvadori, 93’ Bellini, 97’ Pucci.

Note – Ammoniti: Mazzolli, Mignani, Del Bello, Gabelli, D’Alessandro.

POGGIBONSI – Finale thriller allo stadio Stefano Lotti. Il Poggibonsi capovolge dallo 0-1 il parziale di una partita "impossibile" e poi, una volta in vantaggio, subisce il 2-2 a tempo scaduto dal portiere della Fezzanese nell’ultimo disperato assalto, tra le vibranti quanto inutili proteste per una posizione irregolare. Al di là del dubbio episodio - in un match nel quale peraltro la parità è un verdetto giusto - lascia nel complesso a desiderare l’impatto sulla gara del Poggibonsi. Un’accelerazione di Belli sulla sinistra costringe Del Bello al fallo da ammonizione dopo pochi minuti. Sembra l’indizio di un Poggibonsi arrembante già in avvio e invece è il classico fuoco di paglia. La conclusione più insidiosa della prima mezz’ora è della Fezzanese: Pacini risponde presente deviando in angolo. Poggibonsi insidioso con una punizione di Mazzolli (Pucci è pronto), mentre Belli non approfitta di un disimpegno errato degli avversari e con la porta quasi sguarnita cerca la soluzione potente calciando però alto. La Fezzanese, con una manovra pulita, una mediana che non spreca un pallone e una difesa ordinata, tiene lontano dalla propria area il Poggibonsi. E al 38’ i verdi colpiscono: piazzato di capitan Bruccini e pallone all’angolo alla destra di Pacini. Un accenno di reazione del Poggibonsi si nota soltanto sul fischio di intervallo con l’inzuccata di Borri (sfera oltre la traversa) su corner di Belli. Giallorossi in apprensione rischiano di subire il raddoppio: un malinteso permette a Sacchelli di battere a rete senza centrare lo specchio. Padroni di casa in difficoltà a imbastire una azione degna di questo nome e costretti anzi ad affidarsi di nuovo a Pacini per limitare la Fezzanese. Chi ci prova per il Poggibonsi è Bellini, in un paio di circostanze: sempre impeccabile Pucci. All’85’, da un cross da sinistra di Cecconi la deviazione vincente è di Salvadori: 1-1. E al 93’ il numero 1 deve capitolare sul tocco di Bellini: 2-1. La tempra degli antichi Leoni pare prevalere, ma nessuno fa i conti con l’impresa di Pucci, in versione Rampulla o Taibi, per il definitivo 2-2.

Paolo Bartalini