Il Pontassieve a Montagnano. Anticipo di spessore al Sartiani. Guidi punta su Cragno e Bourezza

Sabato di anticipo nel campionato di Promozione, girone "C". Oggi alle 15,30, si disputa la gara fra il Montagnano e Pontassieve, relativa alla 2ª giornata. Si tratta di un anticipo chiesto dalla società aretina per una storica tradizione contadina della Valdichiana, la 52ª edizione, che si svolge per cinque giorni a Montagnano. E’ sicuramente antipasto importante in programma al comunale "Sartiani" fra due squadre che in estate si sono messe in evidenza per aver inserito nei propri organici elementi di spessore per puntare in alto. Pertanto, la sfida odierna si preannuncia interessante anche per le note vicende legate ai reclami ancora in esame nei confronti del Montagnano, per Luco-Montagnano, e nei confronti del Subbiano, in Pontassieve-Subbiano. Al Montagnano il Luco reclama l’impiego non corretto del giocatore Kaspars Svarups, il cui tesseramento non era considerato valido, perchè privo del visto dagli uffici competenti della Figc di Roma; un caso ora al vaglio da parte della giustizia sportiva. Per la gara di oggi, la posizione del giocatore Svarups è stata regolarizzata, e il forte giocatore lituano potrebbe essere della partita.

Sul campo degli aretini, il Pontassieve è chiamato a dare il meglio di se stesso per capitalizzare la sfida, ripresentando sicuramente quasi la stessa formazione di domenica scorsa. L’allenatore Guidi punterà su i bomber Bourezza e Cragno con il sostegno dei centrocampisti Marucelli, Fantechi, Bencini e Carnevale. In difesa davanti al portiere Morandi, giocheranno Lapo Giannelli, Arias e Fani. Uscire con un buon risultato per il Pontassieve sarà importante oltre che per la classifica, anche in proiezione della prossimo derby casalingo con la Rufina.

Giovanni Puleri