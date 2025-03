Il Pontedera non brilla, ma il pari è prezioso. Un punto d’oro per smuovere la classifica

MILAN FUTURO 1PONTEDERA 1

MILAN FUTURO (3-5-2): Raveyre; Coubis, Camporese, Bartesaghi; Quirini, Branca (36’ st Minotti), Malaspina, Alesi (28’ st Sandri), Bozzolan (17’ st Omoregbe); Camarda (36’ st Magrassi), Sia (17’ st Ianesi). A disp: Nava, Pittarella, Hodzic, Dutu, D’Alessio, Magni, Traorè, Turco, Zukic, Vos. All. Donatelli (Oddo squalificato).

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta (41’ st Sarpa), Moretti, Martinelli, Migliardi; Scaccabarozzi, Ladinetti; Sala (41’ st Pretato), Lipari, Gaddini (15’ st Van Ransbeeck); Italeng (25’ st Corona). A disp: Calvani, Vivoli, Maggini, Espeche, Pietra. All. Menichini.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Marcatori: 28’ st Camporese (M), 37’ st Corona (P).

Note: spettatori 219; ammoniti Coubis, Italeng, Martinelli; angoli 7 a 3.

La cosa migliore è il risultato. Anzi, escludendo i giudizi sui singoli, è forse è l’unica nota positiva. Il pareggio per 1-1 sul terreno del Milan Futuro (si è giocato a Solbiate Arno) permette infatti al Pontedera di tornare a fare classifica dopo due sconfitte, ma la prestazione globale è stata insoddisfacente. Ci sarebbe da preoccuparsi anche per guadagnarsi la salvezza diretta, se non fosse che mancano solo 6 partite alla fine, ma serve comunque darsi una svegliata, perché i granata sono riusciti a soffrire anche contro l’ultima in classifica, che in casa non vince dall’8 dicembre, e che anche ieri ha mostrato limiti. Con l’assenza di Guidi per squalifica (mancavano anche Cerretti, ma per lui dopo l’infortunio col Pescara il campionato è finito, e Vitali), Menichini ha abbassato Scaccabarozzi in mediana a fianco di Ladinetti, come aveva già fatto nell’ultima mezzora di martedì sera, facendo debuttare Migliardi da titolare, mentre nel Milan Futuro i due ex, Magrassi e Ianesi, sono partiti dalla panchina. Tatticamente il Pontedera ha scelto un atteggiamento prudente, pensando prima di tutto a non rischiare. E infatti nel primo tempo i granata hanno badato sostanzialmente a chiudere le linee di passaggio dei rossoneri, costringendoli a giocare per linee orizzontali.

Una scelta apparentemente corretta perché ha prodotto la prima e unica conclusione nello specchio del rientrante Tantalocchi solo al 42’ con un sinistro senza pretese di Branca, ma che a match avanzato, vista la difficoltà degli avversari quando aggrediti, fa pensare a 45’ sprecati. Eh già, perché nella ripresa, dopo aver incassato la rete dello svantaggio poco prima della mezzora su una punizione di Bartesaghi non trattenuta da Tantalocchi e ribattuta in rete da Camporese, il Pontedera, che invece all’8’ era stato salvato dal palo sul destro di Quirini, ha iniziato a pigiare sull’acceleratore e ha trovato il pari ben presto: dall’angolo di Ladinetti, Corona è svettato di testa evitando una pericolosa sconfitta. Ma alla fine resta il dubbio: un punto guadagnato o due persi?

Stefano Lemmi