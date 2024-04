Il portiere bresciano ha fatto miracoli. Albinoleffe, la rimonta svanisce sul più bello. Il Lumezzane cinico conquista i tre punti

Il Lumezzane passa sul campo dell’Albinoleffe, giocando una gara estremamente cinica a fronte di un Albinoleffe che ha fatto la gara trovando sulla sua strada un portiere, Filigheddu, autore di parate miracolose. I bresciani al 1’ minuto vanno in vantaggio con Cannavò. Mentre la Celeste pressa e trova il muro del portiere bresciano, il Lumezzane raddoppia con Capelli al 26’. La ripresa inizia come il primo tempo. Filligheddu è sempre atttento ma al 12’ l’Albinoleffe accorcia, cross di Piccoli e Gusu, al volo sul secondo palo, insacca. L’azione della Celeste continua e al 26’ arriva al pareggio, con un diagonale vincente dal limite di Doumbia. Trovato il 2-2 la Celeste continua ad attaccare ma al 43’ Cali servito da Scremin riporta avanti gli ospiti. Il Lume vince con tre tiri in porta e subendo per gran parte la pressione Celeste.

Vasco Algisi