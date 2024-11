Il portiere e altri tra giocatori e dirigenti puniti dal giudice sportivo per le proteste a fine gara. Atletico, quattro giornate di stop a Pompei

Non si aspettavano sconti dal Giudice Sportivo e tanto è stato, anzi alla fine è arrivata un’autentica ‘mazzata’ sull’Atletico Ascoli. Quattro giornate al portiere Thomas Pompei espulso per proteste a fine gara, una al difensore Leonardo Nonni per doppia ammonizione, quattro turni al vice allenatore Alex Simoni per proteste e due mesi di squalifica, fino al 19 gennaio 2025, per il dirigente Tonino Federici per aver rivolto espressioni minacciose e offensive nei confronti della terna arbitrale. Infine, ammenda di 1.500 euro alla società del Patron Graziano Giordani, perché alcuni sostenitori hanno rivolto espressioni minacciose nei confronti della terna cercando di venire a contatto con gli ufficiali di gara. Insomma, dopo il danno procurato dal direttore di gara Velocci di Frosinone, è arrivata anche la ‘beffa’ del Giudice Sportivo.

Intanto a descrivere l’umore dello spogliatoio bianconero ha pensato il centrocampista ascolano Nicolò Clerici, che domenica contro l’Ancona ha realizzato la sua prima rete stagionale, quella del momentaneo pareggio e purtroppo inutile per il risultato finale. Nicolò partita incredibile quella con l’Ancona. Come vi spiegate questa sconfitta? "La sconfitta di domenica fa male, perché abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una grande squadra con una prestazione importante che purtroppo non ci ha portato i tre punti, ma questo non cambia nulla nel nostro percorso". La partita di domenica ha lasciato strascichi alla squadra, oltre a quelli del giudice sportivo o siete già carichi per la sfida ad alta quota con il Chieti? "Dobbiamo continuare a lavorare come abbiamo fatto finora, sapere che la partita con l’Ancona è passata e ci aspetta un’altra sfida altrettanto importante che è quella di Chieti che dovremmo preparare al meglio perché l’avversario è forte e ha una rosa costruita per vincere il campionato" A livello personale che stagione sta vivendo? "Sono molto contento della stagione che sto vivendo, peccato per il gol di domenica che non è servito per conquistare i 3 punti, ma continuerò sicuramente a lavorare al massimo per dare sempre il mio contributo alla squadra".

Valerio Rosa