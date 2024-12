Il portiere grande protagonista. "Devo ancora realizzare. Merito anche di Pezzolato»

LEGNAGO (VERONA)

Matteo Sorzi festeggia con una battuta i due rigori neutralizzati. "Ne ho parati più in una sola gara che in tutta la mia carriera, onestamente devo ancora realizzare cosa è successo" racconta a fine gara. "E il merito è anche di Pezzolato che mi ha dato un consiglio decisivo per la prima parata. Sono felice soprattutto perché sono arrivati i tre punti in una gara così importante, che abbiamo interpretato con l’atteggiamento giusto come ci aveva chiesto il mister, dopo il loro gol abbiamo un po’ sofferto ma il successo è meritato".

La 17^ giornata: Pineto-Pianese 1-0, Vis Pesaro-Lucchese 2-1, Gubbio-Pescara 1-2, Legnago-Carpi 1-3, oggi (15) Sestri L.-Perugia, Ternana-Milan U23 e Torres-Ascoli, (17,30) Campobasso-Rimini, domani (20,30) Arezzo-Entella e Pontedera-Spal.

LA CLASSIFICA: Pescara 39, Entella e Ternana (-2) 33, Torres e Vis Pesaro 26, Arezzo 25, Pianese 24, Pineto e Campobasso 23, Carpi, Gubbio e Rimini 21, Perugia 18, Lucchese e Spal (-3) 17, Ascoli 15, Pontedera 13, Milan U23 e Sestri 12, Legnago 9.