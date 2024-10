Il portiere Tirelli sarà operato al gomito. Rebus Di Gianni: nodo-under nel Siena

La notizia che tutti i tifosi della Robur temevamo da giorni è arrivata ieri pomeriggio. Il Siena Fc ha infatti comunicato che il portiere Domiziano Tirelli (foto) l’8 ottobre si sottoporrà a un intervento al gomito sinistro per rimediare all’infortunio di due settimane fa contro l’Aquila Montevarchi. I tempi di recupero per il giovane estremo difensore sardo, giunto in prestito dal Catania in estate, sono stimati tra i tre e i quattro mesi. Una tegola enorme che si abbatte su Magrini e sulla squadra che dovrà fare a meno di un elemento chiave, in quanto il classe 2006 prescelto per essere titolare, per un numero notevole di partite.

La situazione, già complessa, è diventata surreale domenica scorsa a Ghivizzano quando il coetaneo Di Gianni dopo 9 minuti è dovuto uscire per infortunio muscolare, con un probabile stiramento se non peggio. L’attaccante ex Gubbio sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti, ma la sensazione è che debba saltare qualche giornata. Quindi in vista del Serravezza Magrini avrà solo due giocatori del 2006 disponibili per il match, ovvero il trequartista Carbè, che a Ghivizzano ha giocato 85 minuti (recuperi compresi) e il terzo portiere Stacchiotti, elemento con cui la società si è tutelata due settimane quando Tirelli è finito ai box. Le ipotesi di formazione quindi si restringono a due soluzioni: o la scelta di puntare sul diciottenne estremo difensore dall’inizio privandosi dell’esperienza dell’ottimo Giusti, oppure schierare Carbè dal primo minuto e ‘pescare’ dalla Juniores di mister Voria un elemento di movimento che possa sostituire Carbè in caso di necessità a gara in corso. In ogni caso una complicazione enorme ma con la quale, a meno di ritorno sul mercato degli svincolati per un altro 2006 di movimento (magari un terzino destro) Magrini dovrà coesistere per diverso tempo.

Passando agli ‘over’, anche capitan Bianchi, uscito anzitempo come Di Gianni contro il Ghiviborgo, sarà valutato per stabilirne i tempi di recupero. Da capire anche se Lollo e Masini, assenti in provincia di Lucca domenica scorsa, potranno già essere a disposizione o se avranno bisogno di altro tempo per recuperare. Ieri pomeriggio intanto la squadra ha ripreso gli allenamenti in vista della prossima partita casalinga. La sessione di lavoro del Bertoni ha visto i calciatori impiegati domenica svolgere un lavoro di defaticante mentre il resto della rosa si è dedicata a esercizi volti ad incrementare la condizione atletica.

Guido De Leo