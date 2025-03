Il post-partita. Villa è contento dell’atteggiamento: "Vittoria che sa di prova di maturità»

Punti pesanti contro un’Imolese che non ha affatto sfigurato. Villa analizza così la gara della sua Pistoiese: "Avevo pensato ad un match difficile, contro un’avversaria che attacca con molti uomini e che fa un pressing asfissiante nella metà campo avversaria. Noi ci siamo mossi in modo ordinato, trovando le giuste linee per muovere il pallone e li abbiamo limitati. Nel secondo tempo avremmo potuto fare qualcosa in più, con maggiore calma e lucidità, ma nel complesso penso che sia stata una grande prova di maturità".

Per Villa sono 36 punti in 17 giornate sulla panchina della Pistoiese, con un’importante media di 2,12 punti per ogni partita. "I numeri dicono che abbiamo fatto qualcosa di importante - ha confermato l’allenatore -, ma c’è ancora da spingere il piede sull’acceleratore senza pensare di fermarsi. Abbiamo toccato il tema degli stimoli e oggi si è visto perché questa squadra deve avere sempre ambizioni importanti. Come si migliora ancora? Col lavoro. Oggi abbiamo vinto cambiando uomini per scelta e per necessità e ho avuto la conferma che posso fidarmi di tutto l’organico".

Villa loda la difesa e in particolare Mazzei: "È subentrato a tre minuti dalla fine e ha fatto due recuperi importanti".

MF