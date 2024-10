Il posticipo a Marassi (ore 17.15). Il Mantova degli ex sfida oggi la Sampdoria

Il Mantova cerca continuità in trasferta e, dopo il punto colto a Carrara, lancia la sua sfida ad un avversario illustre come la Sampdoria per conquistare la prima vittoria esterna stagionale. Mister Possanzini, che torna in panchina dopo avere scontato la squalifica, guarda alla gara del “Ferraris“ con uno spirito ben preciso: "Giocheremo in uno stadio bellissimo per una di quelle partite che rendono emozionante fare calcio – dice il tecnico che indosserà i panni dell’ex di turno insieme a Trimboli, Maggioni, Galuppini e Debenedetti – È una grande occasione, che ci siamo meritati e che dovremo goderci fino in fondo. Loro hanno una squadra con un organico molto forte e non bisogna fermare solo Coda e Tutino. In ogni caso dobbiamo concentrarci solo su noi stessi".

C’è una sorta di parola d’ordine che i virgiliani devono coniugare con la talentuosa formazione di Sottil: "Dobbiamo essere preparati – spiega Possanzini – Con questo intento abbiamo lavorato in settimana e vogliamo farci trovare pronti per fare la nostra partita. Siamo consapevoli che il risultato è sempre importante, ma rimane fondamentale la prestazione. È attraverso questa strada che possiamo arrivare al risultato desiderato ed è proprio in questa direzione che dobbiamo continuare a lavorare per confermare la nostra identità, anche su un campo difficile come il Ferraris".

Sul fronte formazione, in attesa di recuperare Panizzi e Radaelli e di definire le condizioni di Mensah, Possanzini vuol puntare ancora sul 4-2-3-1, con Galuppini, Fiori, Bragantini, Debenedetti, Aramu e Mancuso a contendersi una delle quattro maglie per il reparto avanzato.

Formazione (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Brignani, Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Fiori, Bragantini; Mancuso. All: Possanzini.

Altri risultati: Spezia - Bari 0-0; Cosenza - Juve Stabia 1-1: Palermo - Reggiana 2-0; Carrarese - Cittadella 3-0; Sassuolo - Modena 2-0

L. M.