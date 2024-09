Il Prato a caccia del bis L’ostacolo è il Lentigione

Dopo l’entusiasmante affermazione ottenuta in extremis (e un po’ a sorpresa) a Ravenna, sul campo di una delle principali candidate per il salto di categoria, il Prato è al lavoro per preparare la prima in campionato allo stadio Lungobisenzio, dove domenica (calcio d’avvio fissato alle 15) si presenterà il Lentigione. Quello in casa dei biancazzurri sarà uno scontro fra due squadre che nella prima giornata del girone D di serie D hanno ottenuto il massimo della posta in palio. Già, perché la compagine reggiana viene dal successo per 1-0 sul campo amico contro il Tuttocuoio.

Una vittoria firmata da Giovanni Nappo, in gol dopo appena tre minuti, e dal portiere Tito Gasperini, che in pieno recupero ha compiuto un autentico miracolo, negando così il pareggio agli ospiti. Mister Stefano Cassani (figlio di Davide, ex ciclista professionista e commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo), alla sua prima stagione sulla panchina del Lentigione, ha schierato un 3-4-2-1 con Gasperini fra i pali; Martini, Nava e Lombardi in difesa; De Marco, Sabba, Battistello e Alessandrini a centrocampo; Nappo e Pastore in supporto dell’unica punta Babbi. Vedremo se il tecnico degli emiliani confermerà o meno lo stesso undici contro il Prato.

Quel che è certo è che, ripensando alla scorsa stagione, il Lentigione non evoca bei ricordi ai lanieri: è stata proprio la sconfitta per 3-1 contro Nappo e compagni a mettere fine alle speranze dei ragazzi di mister Maurizio Ridolfi di raggiungere il traguardo playoff.

In vista di domenica è cominciata ieri la vendita dei biglietti. I ticket potranno essere acquistati fino alle 15.30 del giorno della partita sul sito www.vivaticket.it oppure in uno dei punti vendita VivaTicket. L’elenco è consultabile sul sito del Prato, così come i costi dei tagliandi e le relative riduzioni.

Francesco Bocchini