Il Prato a Modena. "Alla squadra serve chi ha voglia e cuore»

"L’addio di Marino? Sono rimasto malissimo. Abbiamo parlato a inizio settimana, prima con il suo procuratore, poi con il ragazzo. Non se la sentiva più di restare, perché era arrivato per provare a vincere il campionato, mentre adesso siamo in lotta per la salvezza. Se non aveva più le motivazioni per andare avanti qua, è giusto che se ne sia andato". Il Prato oggi torna in campo in occasione della 14esima giornata del girone D di serie D, ma a far discutere è soprattutto la partenza di Roberto Marino, che dopo aver rescisso il contratto con la società del presidente Stefano Commini ha firmato per la Luparense. I biancazzurri hanno perso certamente una pedina importante in mezzo al campo. "Per me era uno dei calciatori inamovibili - ha sottolineato mister Marco Mariotti - ma qui deve rimanere solo chi ha il massimo della voglia, perché la squadra in questo momento ha bisogno di giocatori che vanno in campo e ci mettono il cuore".

Nel match odierno contro la Cittadella Vis Modena (calcio d’avvio alle 14.30), il tecnico dei lanieri potrà contare fra gli altri sull’ultimo arrivato, Federico Pizzutelli. "Avevamo bisogno di un play a centrocampo. Abbiamo adattato Remedi in quel ruolo e nell’ultima uscita Marino, che ringrazio per l’impegno profuso fino in fondo. Certamente, l’innesto di Pizzutelli non è legato alla partenza di Roberto, perché è un colpo che avevamo in canna da 10 giorni. A questo punto e alla luce anche dell’infortunio di Scarafoni (out fino a gennaio, nda), ci muoveremo sul mercato per rinforzare ulteriormente la mediana: stiamo per chiudere un classe 2004 dal Varese - l’annuncio di Mariotti - Inoltre, contiamo ad inizio della prossima settimana di avere a disposizione anche una nuova punta e un altro Under molto forte. Questo perché, se è stato cambiato l’allenatore, è giusto pure modificare l’assetto della squadra, così da dare motivazioni nuove al gruppo e lasciar partire chi non è felice qui a Prato".

Con l’apertura ufficiale del mercato, è tutt’altro da escludere quindi che altri calciatori chiedano la cessione alla società. Nel frattempo però c’è da pensare al campionato. "La Cittadella Vis Modena non ha mai vinto in casa dall’inizio della stagione e questo mi spaventa, perché parliamo sì di una neopromossa, ma che sta disputando un buon torneo. Non avrà Formato (squalificato, nda), ma ci sarà Guidone in attacco, che ha già segnato sette reti. In difesa hanno Sabotic e Aldrovandi, a centrocampo Mora, Mandelli e Marchetti. Insomma, è una formazione di valore, ma noi dobbiamo continuare il nostro percorso positivo dopo il successo nel derby. I ragazzi sono carichi e pronti per la battaglia. Magazzù? E’ recuperato, mentre mancheranno Gemmi, Matteucci e Giusti".

Francesco Bocchini