Il Prato combatte ma arriva solo un punticino

Progresso

0

Prato

0

Progresso (4-3-3): Cheli; Mele, Cavazza, Cestaro, Stellacci (dal 40’ st Dandini); Corzani, Sanso, Bellisi; Matta (dal 45’ st Finessi), Maltoni, Pinelli (dal 35’ st Carrozza). A disposizione Roccia, Baccolini, Ben Saed, Pizzirani, Castagnini, Gnani. All. Marchini.

Prato (4-3-3): Fantoni; Giusti, Conson, Diana, Girgi; Remedi (dal 32’ st Azizi), Pizzutelli (dal 46’ st Videtta), Limberti; Cozzari; Magazzù (dal 32’ st Alessio Rossi), Barbuti. A disposizione Caroti, Danesi, Robi, Alessandro Rossi, D’Amato. All. Mariotti.

Arbitro: Montevergine di Ragusa, coadiuvato dagli assistenti Rizzo e Giuliani.

Note: ammoniti Mele, Pizzutelli e Bellisi. Recupero 1’ pt, 3’ st.

Il cammino del Prato va avanti, seppur a passo di formica. Allo stadio Clara Weisz di Castel Maggiore, i lanieri devono accontentarsi di un pareggio contro il Progresso, che li ferma sullo 0-0 dopo una gara sporca, ma controllata per lunghi tratti dagli ospiti. Le poche occasioni da rete sono tutte di marca biancazzurra, eppure la squadra allenata da Marco Mariotti non riesce a sbloccare il punteggio. Di buono c’è sicuramente il rendimento della difesa: nessuna chance concessa ai bolognesi e quarta sfida consecutiva conclusa senza subire gol. Quattro sono anche i risultati utili di fila messi insieme da Remedi e compagni, adesso a quota 19 punti in classifica. Se l’obiettivo deve essere la salvezza diretta, allora può anche andar bene così. Venendo alla cronaca del match, bastano sei minuti al Prato per sfiorare il vantaggio: perfetta imbeccata di Limberti per Barbuti, che a tu per tu con Cheli si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Ci pensa poi Cestaro ad evitare guai respingendo un secondo tentativo dell’attaccante biancazzurro.

A controllare maggiormente il pallone è comunque la formazione di mister Mariotti. Le occasioni scarseggiano e per assistere ad una vera e propria palla gol bisogna attendere il 38’, quando da calcio d’angolo battuto da Girgi è Diana a svettare di testa: Cheli blocca in due tempi. Altro sussulto dei lanieri al 44’ con Cozzari, la cui deviazione su cross di Giusti viene neutralizzata ancora da Cheli. Le due squadre vanno così al riposo sul punteggio di 0-0. In avvio di ripresa è sempre il Prato ad essere più propositivo, nonostante la difesa dei bolognesi sia estremamente attenta e chiusa. Allora anche i calci piazzati possono diventare importanti: al 60’ Pizzutelli calcia bene una punizione, ma Cheli non si fa sorprendere e devia in angolo. Il portiere del Progresso è sicuro pure sulla girata di Barbuti al 64’. Mariotti opera le prime sostituzioni, inserendo Alessio Rossi e Azizi per Magazzù e Remedi. All’80’ è il traversone di Giusti a mettere paura alla difesa di casa, che si salva - rischiando però l’autogol - con Mele. E’ questa di fatto l’ultima emozione della partita, che va in archivio sullo 0-0.

Francesco Bocchini