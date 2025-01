Il Prato deve solo vincere. Ma il ‘fanalino’ è arrabbiato

Vittoria, soltanto la vittoria. In occasione della ventesima giornata del girone D di serie D, il Prato ha solo un risultato a disposizione contro la Sammaurese, ultima forza del torneo assieme al Fiorenzuola con un bottino di 12 punti. La gara di domenica (calcio d’avvio alle 14.30) sembra quella ideale per ripartire dopo due sconfitte consecutive. Al Lungobisenzio, i biancazzurri vogliono e devono tornare ad esultare per un successo, così da tenere a debita distanza la zona playout.

In via Firenze è attesa una formazione, quella con sede nella città di San Mauro Pascoli, che viene da due ko di fila contro le prime della classe, ossia Forlì e Ravenna. Ko che hanno lasciato l’amaro in bocca alla formazione allenata da Stefano Protti per le decisioni arbitrali - a detta dei giallorossi - sfavorevoli. "Quale Direttore Generale e viste le letture arbitrali a noi sfavorevoli, con cui si son valutate svariate situazioni di gioco in occasione della scorsa partita con il Forlì ed ancor più contro il Ravenna, culminati con il rigore incredibilmente non concessoci a fine gara, mi corre evidenziare la grande amarezza della proprietà, mia, del mister, dei calciatori e dei tifosi tutti della Sammaurese per quanto accaduto - il messaggio lanciato dal dg Giorgio Tonino - Un accaduto nelle scorse due partite contro le capoliste, che mi duole leggere quale mancato rispetto verso i calciatori, lo staff e tutto quello che completa una Sammaurese scesa in campo convinta di giocarsi la partita fino in fondo, godendo di egual attenzione e tutela delle corazzate Forlì e Ravenna... egual attenzione invece non percepita sul campo".

I giallorossi si presenteranno a Prato quindi con una gran voglia di riscatto. All’andata il match terminò 1-1, con la compagine allora allenata da Maurizio Ridolfi a pareggiare dopo essere finita sotto. Intanto, nella giornata di ieri è cominciata la vendita dei biglietti per assistere all’incontro. Per i tifosi biancazzurri sarà possibile acquistare i tagliandi fino alle 15 di domenica sul sito www.vivaticket.it, in uno dei punti vendita Vivaticket di Prato oppure presso la biglietteria dello stadio Lungobisenzio.

