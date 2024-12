Il Prato è carico. Ostacolo Progresso: "Avanti con fiducia»

"Contro il Progresso vogliamo esprimere il nostro gioco. Vediamo quali saranno le condizioni del campo, che non mi sono sembrate ideali per disputare una partita di calcio qualitativo. Ci stiamo preparando ad affrontare una vera e propria battaglia". La sedicesima giornata del girone D di serie D mette oggi (calcio d’avvio alle 14.30) di fronte al Prato l’ostacolo Progresso, che rispetto ai lanieri ha solo un punto in meno in classifica (18 contro 17). Si tratterà quindi dell’ennesimo scontro diretto per i biancazzurri in questo periodo della stagione. Un periodo nel quale la squadra sta vivendo una rivoluzione, che peraltro non è ancora finita. Nel corso della prossima settimana infatti sono attesi altri rinforzi prima della chiusura del mercato. "Io faccio l’allenatore, quindi al mercato deve pensarci la società. Sicuramente faccio i migliori auguri ai ragazzi che hanno rescisso il contratto: ovunque andranno faranno bene - il messaggio di mister Marco Mariotti indirizzato ai vari De Ferdinando, Moreo e Marigosu, gli ultimi in ordine di tempo ad aver salutato la compagnia - Noi avevamo bisogno di cambiare qualcosa. L’unica operazione non prevista è la separazione con Marino, che era un inamovibile per noi. Quelli che sono arrivati, e forse quelli che arriveranno, ci hanno dato un sorriso in più. La rosa è ottima. La dimostrazione sta in quanto accaduto domenica scorsa: senza Galliani, Diana ha fatto una bella partita e Conson si è confermato. Galliani ci può dare tanto, ma anche gli altri stanno facendo bene. Questa è una squadra che dobbiamo finire di costruire e che può fare un filotto importante". A cominciare magari da oggi e dall’ultimo appuntamento del girone d’andata in casa contro il Fiorenzuola. "Se facciamo bene queste ultime due gare del girone d’andata, potremmo già essere più che a metà dell’opera in chiave salvezza diretta, la cui quota seconda me si assesterà attorno ai 38 punti - il pensiero di Mariotti - Alla vigilia della stracittadina contro la Zenith stavamo pensando al peggio e invece piano piano ne stiamo venendo fuori. Non ci sono partite scontate, perché chi deve lottare per difendere la categoria dà qualcosa in più, e nel girone di ritorno sarà tutto un altro campionato".

Contro il Progresso il Prato dovrà nuovamente fare i conti con alcune assenze. "E’ stata una settimana estremamente produttiva. Per quanto riguarda gli infortunati, ai box restano sempre, oltre ai lungodegenti Gemmi e Matteucci, Scarafoni, che rivedremo dopo le feste, e Galliani, mentre Preci è sulla via del recupero, anche se non sarà della gara contro il Progresso. Giusti si è allenato bene, quindi è a disposizione. Siamo questi e devo dire che c’è molta euforia dentro lo spogliatoio. Vogliamo finire bene l’anno. Il Progresso? Non ha grandissime individualità, ma è una squadra rognosa, con un buon centravanti come Maltoni e che incassa pochi gol".

Francesco Bocchini