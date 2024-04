Il Prato non ha paura di sognare: "Proviamo a scalare altre posizioni"

Proseguire nella striscia di risultati positivi per continuare a sognare. Il Prato di Maurizio Ridolfi non vuole saperne di interrompere il suo magic moment e si prepara ad ospitare, oggi alle 15 nella sfida valida come 31esima giornata del girone D di serie D, un Fanfulla reduce dalla vittoria a tavolino per la mancata presentazione della Pistoiese e praticamente già salvo a quota 44 punti, frutto di 12 vittorie, 8 pareggi e 10 sconfitte. La squadra bianconera, ha realizzato 29 reti e ne ha subite 30: nella rosa, molto giovane per la categoria, spiccano Cocuzza e Premoli che con sei reti a testa rappresentano i capocannonieri della squadra. I biancazzurri, dal canto loro, con 46 punti sono a 5 lunghezze dai play off quando mancano 4 giornate al termine della stagione regolare.

"Affronteremo una squadra pericolosa, che ha vinto spesso fuori casa e che arriverà con la testa libera al Lungobisenzio, avendo già raggiunto l’obiettivo stagionale con largo anticipo – commenta Maurizio Ridolfi, allenatore del Prato –. Dal canto nostro abbiamo la voglia di continuare a fare risultato, senza stare troppo a pensare alla classifica. L’importante è avere la coscienza pulita da qui a fine campionato e dare il massimo. Sentir parlare di play off è già un orgoglio per tutti noi che siamo subentrati a stagione in corso, ma credo che i ragazzi possano ancora dare tanto. Il gruppo non meritava di stare dove era quando sono arrivato in panchina e quindi proveremo a scalare altre posizioni adesso che abbiamo trovato armonia e affinità". Per quanto riguarda l’organico biancazzurro da sottolineare le assenze sicure del lungodegente Cela, del difensore Angeli, fermato dai postumi di un infortunio al piede che lo aveva costretto alla sostituzione domenica scorsa, e del difensore Bonetti, che dovendosi operare alla spalla ha già finito la stagione. Probabile quindi che il Prato possa optare per un 3-4-2-1, con Ricco ancora una volta fra i pali. In difesa Laverone e Diana ai lati di Monticone. A centrocampo Stickler e Limberti sulle corsie laterali dovrebbero accompagnare i due centrali, Sadek e Gemignani. Dietro la punta Moreo potrebbero invece agire Bigonzoni e Santarpia.

Il Fanfulla dovrebbe schierarsi con l’abituale 3-5-2: Libertazzi in porta; Suardi, Bettoni e Cabri in difesa; Odalo, Cazzaniga, Donnemma, Latini, Premoli a comporre la linea mediana, con Cocuzza e Kakou in attacco. La squadra di Lodi non è da sottovalutare perché ha un miglior rendimento in trasferta rispetto alle partite casalinghe: i numeri fuori casa parlano di 14 partite giocate, 7 vittorie, 4 pareggi e solo 3 sconfitte, un andamento praticamente da squadra di vertice. Peggiore l’andamento fra le mura amiche: nelle 16 partite giocate, 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Ad arbitrare l’incontro sarà Casali di Cesena, coadiuvato dai due assistenti Lauri di Modena e Cavallari di Ravenna.

L. M.