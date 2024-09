Il Prato scalda i motori per l’esordio in Coppa. Ridolfi studia la formazione anti Seravezza

Sono ripresi gli allenamenti in casa Prato. Oggi è prevista una doppia seduta, mentre domani c’è in programma un allenamento pomeridiano, così come venerdì. Sabato mattina la rifinitura prima dell’esordio di domenica allo stadio Lungobisenzio in Coppa di serie D.

Avversario al primo turno della competizione il Seravezza, in quello che sarà un vero e proprio antipasto di campionato, al via domenica 8 settembre, quando i biancazzurri di mister Maurizio Ridolfi saranno di scena in quel di Ravenna, contro una delle formazioni maggiormente accreditate alla promozione in serie C. Si sta quindi per cominciare davvero a fare sul serio e i lanieri vogliono farsi trovare pronti ai nastri di partenza. Ecco perché durante questa settimana si lavorerà per oliare ulteriormente i meccanismi e per continuare ad inserire l’ultimo acquisto, il centravanti Riccardo Barbuti, che ha già cominciato a lavorare con i nuovi compagni nei giorni scorsi.

Barbuti che rappresenta una delle alternative offensive a disposizione di Ridolfi, che domenica dovrebbe comunque puntare in avanti sulla coppia formata dal confermato Riccardo Moreo e Alessandro Romairone, altro arrivo in questa estate a tinte biancoblu. Per quanto concerne lo schema tattico, la retroguardia sarà - a meno di sorprese - composta da tre elementi. In difesa della porta occupata da Gian Marco Fantoni, ecco Giorgio Diana, la novità Diego Conson e Mattia Monticone.

Sulla linea di centrocampo dovremmo trovare Francesco Limberti ed Edoardo Giusti nel ruolo di esterni, e Roberto Marino e Lorenzo Remedi più in mezzo al terreno verde di gioco. In attacco, oltre ai già citati Moreo e Romairone, una maglia da titolare dovrebbe andare a Luca Magazzù, già protagonista in queste prime uscite della squadra di Ridolfi, senza però scordarsi della carta Federico Marigosu. Il tecnico dei lanieri dovrebbe quindi puntare su un 3-4-1-2 o un 3-4-3. Schema tattico a parte, il Prato di questa stagione, per volontà precisa del proprio mister, dovrà essere "propositivo. La difesa inizialmente sarà a tre, ma alla luce della duttilità dei calciatori in rosa, ci sarà la possibilità di cambiare", aveva dichiarato Ridolfi prima della partenza per il ritiro a Porretta Terme. "Sulla trequarti abbiamo preso tasselli importanti. Cercheremo di sfruttarli tutti: voglio una squadra coraggiosa, ma al tempo stesso equilibrata".

Francesco Bocchini