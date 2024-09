La Pistoiese chiude con il botto. Bella cinquina alla Fortis Juventus

FORTIS JUVENTUS

0

FC PISTOIESE

5

FORTIS JUVENTUS Aglietti (Mocali dal 1’ st), Giurioli (Galeotti dal 38’ st), Salvadori, Calzolai (Niccoli dal 1’ st); Paternò, Baggiani, Serotti (Macchinelli dal 13’ st), Donatini, Zoppi (Benucci dal 38’ st); Costa (Nencioli dal 10’ st), Raimondi (Pieri dal 38’ st). Allenatore: Lelli.

PISTOIESE Lagonigro (Cecchini dal 30’ pt (Valentini dal 17’ st)), Cuomo (Bertolo dal 1’ st), Donida (Mazzei dal 1’ st), Dibenedetto (Polvani dal 1’ st); Maloku (Diodato dal 1’ st), Greselin (Grilli dal 1’ st (Paci dal 39’ st)), Caponi (Tanasa dal 1’ st), Basanisi (Corvino dal ‘1 st), Larhrib (Kharmoud dal 1’ st); Tascini (Sparacello dal 1’ st), Balleello (Cardella dal 1’ st). A disposizione: Innocenti. Allenatore: Giacomarro.

MARCATORI Maloku al 3’ pt, Larhrib al 8’ pt, Tascini al 32’ pt, Cardella al 22’ st e al 39’ st (rig).

ARBITRO Castorina di Lucca.

E alla fine, proprio all’ultima delle amichevoli prevista, è arrivato il primo successo estivo della Pistoiese, che in quel di Borgo San Lorenzo ha avuto la meglio per 0-5 della Fortis Juventus. Una vittoria che però va doverosamente contestualizzata, specificando che la Fortis è una formazione d’Eccellenza e soprattutto che i mugellani stanno attraversando un difficile momento societario con la rosa ridotta ai minimi termini e in una condizione atletica ben lontana da quella ottimale.

C’è da dire comunque che la Pistoiese non ha preso sottogamba l’impegno ma ha imposto il proprio gioco fin dai propri minuti, non accontentandosi del minimo vantaggio e arrotondando il punteggio già nel primo tempo.

La squadra arancione è apparsa ancora in crescita sul piano fisico ed è stato molto positivo l’apporto fornito da alcuni giocatori che, fino a questa fase del precampionato, si erano messi in luce meno di altri.

Giacomarro ha infatti optato per un inedito 3-4-3, dando minutaggio a Cuomo e al rientrante Donida in difesa, optando per Maloku e Balleello sulle corsie di centrocampo e lanciando il tridente sperimentale composto da Greselin, Tascini e Larhrib.

A sbloccare il punteggio, dopo appena cinque minuti, è stato Maloku, autore di un preciso colpo di testa da distanza ravvicinata.

Dopo appena quattro giri di lancette ecco il raddoppio di Larhrib, mentre poco dopo la mezz’ora è arrivata anche la firma di Tascini.

Nella ripresa il copione non è cambiato, con gli arancioni sempre padroni del match di fronte a una Fortis mai veramente in partita.

A salire in cattedra è stato Cardella, autore di due gol che hanno messo il punto esclamativo sul successo arancione.

Il numero nove è andato a segna prima con un preciso calcio di punizione, poi con un tiro dal dischetto. Si chiude così quindi la pre-season della Pistoiese: da domenica, col San Donato Tavarnelle, si comincerà finalmente a fare sul serio.

Michele Flori