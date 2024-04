Il Prato vola ed è a meno 5 punti dai playoff. Si va incontro a un finale dalle mille emozioni

Meno cinque dalla zona play off. La macchina Prato, ormai ben oliata dalla coppia Ridolfi-Sciannamè nei ruoli rispettivamente di allenatore e coordinatore tecnico, continua a volare e dopo l’ultima vittoria contro il Sant’Angelo (la terza consecutiva, peraltro senza subire reti), grazie ai 46 punti raggiunti vede molto da vicino le zone nobili della classifica. Detto che in serie D i play off, purtroppo, contano quasi esclusivamente per la statistica e per gli annali e non regalano, anche in caso di vittoria, la promozione diretta fra i professionisti, è comunque lecito sognare, per chi è inguaribilmente ottimista. Il ruolino di marcia è di quelli da lotta per il primato e i biancazzurri sulle ali dell’entusiasmo sembrano non volersi fermare, a 4 giornate dal termine della stagione regolare. Davanti qualcuno arranca, quindi la rincorsa da impossibile è diventata forse possibile, considerando anche i tanti scontri diretti in programma. Tolte Carpi e Ravenna, che ormai faranno corsa a sé per la vittoria finale, il Forlì è stato battuto proprio dai ravennati e quindi è rimasto a 52 punti, al pari del Lentigione, sconfitto a sorpresa dal Borgo San Donnino. A quota 51 punti, nell’ultima posizione che ad oggi giocherebbe i play off, è salito il Corticella, grazie al successo casalingo contro l’Imolese. Stessi punti per la Vigor San Marino, fermata sul pari fra le mura amiche dal Certaldo.

Poi c’è appunto il Prato con i suoi 46 punti. I biancazzurri nelle prossime quattro partite affronteranno, nell’ordine, il Fanfulla domenica al Lungobisenzio, poi il Lentigione a domicilio e poi ancora proprio Victor San Marino e Corticella. Un finale da brividi, dove tutto potrebbe succedere. Senza contare che la Victor San Marino andrà a far visita al Forlì domenica prossima, mentre il Corticella sarà ospite a Certaldo, mentre il Lentigione giocherà sul campo dell’Imolese, che pare più abbordabile in questo momento della stagione.

C’è poi una bella incognita che incombe su tutto il girone ed è legata alla situazione della Pistoiese, che già domenica non si è presentata in campo contro il Fanfulla. Se tale situazione dovesse verificarsi nuovamente, gli arancioni verrebbero esclusi dal campionato. Il regolamento prevede che nei campionati nazionali, di cui la Serie D fa parte, l’esclusione scatti dopo due mancate presentazioni. Qualora una società si ritiri dal campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa. E classifica tutta da rivedere, con soli 3 punti in meno per il Prato.

L. M.