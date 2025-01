Il premio. Scarpa d’Oro Mugellana, guida Maenza

La Scarpa d’Oro Mugellana, il trofeo che va a premiare i bomber delle squadre del Mugello, Alto Mugello e Valdisieve, impegnati nei campionati dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, raggiunge la 22ª edizione.

La classifica attuale: 1) Maenza (Gallianese) 13,75 punti, 2) Susini (Sagginale) 11,25, 3) Masini (Fortis Juventus) 10,50, 4) Donattini (Firenzuola) 7, 5) Dreoni (Sagginale) 6,25, 6) Minischetti (Rufina), Guidotti (Luco), Fioravanti (Banti Barberino) 6, 9) Di Gaudio (Fortis Juventus) 5,25, 10) Rosi (Reconquista), Camara, Clementi, Vallaj (San Godenzo), Rosari (Vicchio) 5, 15) Bachi, Di Vico, Sitzia (Rufina) 4,50, 18) Cozzolino (Reconquista) 4, 19) Alivernini (Gallianese), Zeni (San Godenzo) 3,75.

La classifica resta legata a Contropiede, il processo ai dilettanti, in onda tutti i lunedì alle 18.45 su Radio Mugello. Negli ultimi anni il premio è stato dedicato al giornalista Roberto D’Antonio.

La classifica comporta un diverso coefficiente per il quale vengono moltiplicati i gol realizzati: 1,75 per l’Eccellenza; 1,50 per la Promozione; 1,25 per la Prima e 1 per la Seconda Categoria.