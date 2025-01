Il presidente Bonacci sul pareggio a Urbino. "Approccio molto positivo, visto un bel Montefano»

"Siamo soddisfatti per l’approccio alla gara contro l’Urbino e per come l’abbiamo disputata, peccato per la disattenzione che loro hanno sfruttato per pareggiare la gara". Stefano Bonacci, presidente del Montefano, commenta il pareggio colto dai viola in un match ricco di insidie arrivato dopo la sconfitta casalinga contro il Tolentino.

"Nel primo tempo – aggiunge – i ragazzi hanno fatto molto bene, nella ripresa abbiamo un po’ sofferto la loro pressione che però è stata ben contenuta dalla squadra. La partita stava prendendo una linea quando abbiamo preso gol sul rilancio del portiere". La squadra ha reagito alla sconfitta di sette giorni prima. "Ci voleva questo tipo di prova, l’ideale sarebbe stato tornare a casa con i 3 punti".

Adesso c’è da pensare alla trasferta di domenica a casa del Fabriano Cerreto che all’andata ha vinto 0-2. "Affronteremo la gara ben consapevoli delle nostre armi e con la consapevolezza di dovere aumentare i livelli di attenzione".

Non è affatto da escludere che domenica l’allenatore Amadio possa far disputare uno spezzone di gara al trequartista Matteo Palmucci mai impiegato in stagione per un infortunio e il suo rientro rappresenta a tutti gli effetti un acquisto. Il ragazzo si sta allenando da un paio di settimane assieme ai compagni e potrebbe essere pronto per iniziare a giocare nelle gare ufficiali.

Il giovane Lionel Scocco si trova già a Cremona ed è attesa a giorni la firma sul contratto che sancirà il suo passaggio dal Montefano alla società grigiorossa.