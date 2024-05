Il presidente Boschini dopo la retrocessione in Eccellenza: "Il budget subirà un ridimensionamento inevitabile». Certaldo, dal mister al ds: quattro nomi in lizza

Archiviata la retrocessione dalla Serie D, nelle stanze dei bottoni del Certaldo si sta già lavorando alacremente per dar vita ad un nuovo progetto. Con il ritorno in Eccellenza, infatti, si è chiuso il ciclo targato Ramerini-Manganiello, con allenatore e direttore sportivo che hanno rassegnato le proprie dimissioni. La società viola si è già mossa per cercare le figure adatte a sostituirli e ad inizio della prossima settimana ci potrebbe anche essere la fumata bianca con gli annunci ufficiali.

"Abbiamo individuato due profili per ciascun ruolo, che a nostro avvisto rientrano nell’identikit che ci siamo dati – precisa il presidente Massimo Boschini –. Si tratta di quattro figure importanti per la categoria, che nei prossimi giorni incontreremo per capire chi è disposto a sposare in toto il nostro nuovo progetto. Rispetto all’ultima stagione, infatti, il budget a disposizione subirà un ridimensionamento inevitabile visto che la D ci è costata molto. Essere inseriti nel girone D dal lato economico ci ha ‘ammazzato’ perché le spese per le trasferte sono state ingenti e gli incassi del nostro stadio decisamente contenuti". Tra i papabili candidati alla panchina viola ci potrebbero essere alcuni nomi di spicco del panorama dilettantistico toscano, da Claudio Targetti (in Eccellenza con Castelfiorentino, Porta Romana, Fucecchio, San Miniato Basso e Firenze Ovest) a Marco Ghizzani (ex di Castelfiorentino e San Donato Tavarnelle) fino a Massimiliano Giglioli (alla guida di Cuoiopelli e Castelfiorentino nella categoria regina). Una volta sistemate queste due tessere, poi, si potrà iniziare a lavorare anche sull’allestimento della rosa 2024-25.