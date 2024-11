Il primo squillo della Cuoio è contro il Cenaia

CUOIOPELLI

2

CENAIA

1

CUOIOPELLI: Fogli, Arrigucci, Tuzi, Burato, Covino, Porcellini, Hanxhari, Mancino, Rocco (50’ Ferraro), Cavallini (56’ Pinna), Turini (75’ Tassi); a disposizione Pannocchia, Bocini, Innocenti, Bindi, Vannuzzi, Maglio. Allenatore Francesco D’Addario.

CENAIA: Baglini, Rossi, Bartolini, Remorini, Signorini, Puleo, Pecchia (76’ Papini), Puccini (62’ Ferretti), Canessa, Neri, Apolloni; a disposizione Turini, Goretti, Calloni, Guelfi, Di Bella, Salvadori, Conticelli. Allenatore Nicola Sena.

Arbitro: Nicola Mascelloni di Grosseto.

Marcatori: 60’ Pinna, 70’ (rig) Neri, 70’ Ferraro.

Note: espulsi al 73’ Puleo e al 97’ Rossi del Cenaia; ammoniti Tassi, Pinna e Burato della Cuoiopelli, Remorini, Canessa e Bartolini del Cenaia.

SANTA CROCE – Il primo sorriso di Francesco D’Addario alla guida della Cuoiopelli arriva alla decima giornata. Ed è un grande risultato per i biancorossi conciari che battono 2-1 il Cenaia, fino a ieri lanciatissimo nella rincorsa alla capolista Camaiore, e aprono scenari tutti nuovi per il proseguo del campionato. O, perlomeno, acquisiscono maggiore fiducia nei propri mezzi che poi è quello che mancava, più di ogni altra cosa, alla squadra di Santa Croce. Il cammino è lunghissimo e durissimo. Ma ora la Cuoiopelli sa che riesce a vincere.

Pinna e Ferraro, due subentrati dalla panchina al posto di Cavallini e Rocco, mettono a segno le due reti che valgono i primi tre punti della stagione per la Cuoio. Nel mezzo la rete del momentaneo pareggio messa a segno da Neri su rigore.

Novità in porta nella Cuoio con il classe 2003 Gabriele Fogli ingaggiato nelle ventiquattro ore antecedenti la partita contro il Cenaia al posto di Papeschi che nelle nove gare disputate ha commesso alcuni errori che poi sono risultati decisivi nelle sconfitte. Forse, potendo riavvolgere il nastro, la Cuoio avrebbe dovuto dare fiducia al classe 2004 Lorenzo Brogi, unico superstite della scorsa stagione ed esempio di abnegazione e impegno per i colori biancorossi. Le strade di Papeschi e della Cuoio si sono separate, così come anche quelle di Brogi e della società biancorossa. E’ arrivato Fogli che ieri ha debuttato mentre in panchina si è seduto il classe 2005 Pannocchia.