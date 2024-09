Il primo "volo" del Grifone: "Dobbiamo vincere"

E’ stato il direttore generale Filippo Vetrini a presentare il primo incontro di campionato che oggi , inizio alle 15, vedrà il Grosseto ospitare allo "Zecchini" l’undici dell’Orvietana. Mister Malotti dovrà fare ameno degli infortunati Sanyang, Nunziati e Cela mentre recupera il bomber Marzierli che, però, partirà dalla panchina.

"Si apre un’annata importante per la nostra società ed il debutto rappresenta un impegno difficile – dice Vetrini –, perché l’avversario presenta una formazione collaudata per la categoria. E’ chiaro che noi vogliamo iniziare bene questo cammino perché è nostra intenzione avere un ruolo di protagonista in un girone dove è aumentata la concorrenza con il Livorno che parte come favorito; poi ci sono il Siena, il Follonica Gavorrano, le possibili sorprese come San Donato Tavarnelle e Montevarchi. Sicuramente si tratta di un girone livellato verso l’altro dove noi vogliamo, ripeto, essere protagonisti. Ed è bene iniziare con la conquista dei tre punti".

Il Grosseto deve far dimenticare anchel’opaca prestazione fornita nella gara di Coppa Italia contro il Livorno sulla quale si è soffermato il dg. "Ho visto una squadra passiva, bassa, che aspettava il gioco imposto dal Livorno: un atteggiamento che ci ha sorpreso un po’ tutti perché non fa parte del dna di mister Malotti". Poi un accenno sul "vice Marzierli". "Lo staff tecnico – prosegue Ventrini – ha deciso che ci sono in rosa giocatori affidabili per cui non si è posto il problema. Il Grosseto nel suo insieme è migliorato rispetto a quello del passato: abbiamo preso profili importanti per cercare di primeggiare". Per il momento il "discorso Gomes" non è quindi all’ordine del giorno. Questi i numeri di maglia dei giocatori. 1 Pellegrini, 2 Sanyang, 3 Falasca, 4 Cretella, 5 Angeli, 6 Frosali, 7 Mobilio, 8 Sabelli, 9 Marzierli, 10 Boiga, 11 Riccobono, 12 Raffaelli, 13 Nunziati, 14 Cela, 15 Barlettani, 16 Fregoli, 17 Bolcano, 18 Capoduri, 19 Violante, 20 Macchi, 21 Benucci, 22 Massellucci, 23 Aprili, 24 Sacchini, 25 Grasso, 26 Nardi, 27 Senigagliesi, 28 Guerrini, 29 Mandolfo, 30 Criscuolo.