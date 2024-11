Il Priore dell’Aquila. Montevarchi di corto muso

MONTEVARCHI

1

GAVORRANO

0

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Artini, Franco, Martinelli, Ciofi; Saltalamacchia, Picchi, Sesti; Boncompagni (87’ Casagni), Priore (76’ Carcani), Orlandi (76’ Ficini).

All. Lelli.

GAVORRANO (3-4-1-2): Manrrique; Scartoni (65’ Morgantini), Morelli, Pignat (36’ Brunetti); Grifoni (52’ Zini), Marino, Lo Sicco, Kondaj (83’ Souare); Tatti; Pino (60’ D’Este), Kernezo.

All. Masi.

Arbitro: Teodoli di Aprilia.

RETE: 40’ Priore.

Note: Spetattori 600 circa. Angoli 3– 5. Ammoniti: Kernezo, Morelli, Picchi, Lelli, Zini, Boncompagni, Artini. Espulso al 75’ Franco per fallo da ultimo uomo.

MONTEVARCHI – Accorto, concreto e votato al sacrificio, il Montevarchi bissa il successo del turno precedente nel derby del Valdarno e silura il Follonica Gavorrano grandi firme sorpassandolo in classifica. Vittoria di squadra, firmata dal ritrovato bomber Priore ma l’uomo della partita è stato Lorenzo Boncompagni, un incubo per la difesa avversaria. Il momento è nero, invece, per i minerari di Masi, al terzo stop di fila e falcidiati da infortuni a catena. Al Brilli Peri, anzi, è capitato che mentre il terzino ospite Scartoni, colpito fortuitamente alla testa a metà ripresa, veniva portato all’ospedale in ambulanza per un trauma cranico e i necessari accertamenti – escluse per fortuna complicazioni - il suo compagno Marino subiva la lussazione della spalla destra e doveva attendere in barella il ritorno dei sanitari. La cronaca racconta di un’Aquila equilibrata, abile a chiudere ogni varco e che ha concesso poco o nulla ai grossetani. Lo capisce al 19’ Tatti, fermato in corner dal rientro di Ciofi. Per gradi gli aquilotti crescono e alla mezzora proprio Jacopo Ciofi impegna Manrrique. Il vantaggio dei ragazzi di Lelli è maturo e arriva a 5’ dal riposo. Boncompagni si accentra e serve a Priore la palla dell’1 – 0 sfruttata dal centravanti che riscatta il rigore fallito al Fedini. Non è mai convinta la reazione del Follonica Gavorrano, pericoloso prima del riposo solo con la volée di Marino al 43’. A inizio ripresa, di contro, Boncompagni sfiora il 2 – 0, negato dal volo plastico del portiere e va vicino al raddoppio anche Ciofi. La traversa di Zini dalla lunga distanza e persino la superiorità numerica per il rosso a Franco al 75’ non bastano ai maremmani. L’Aquila vince e convince e agguanta il settimo posto.

Giustino Bonci