Il programma. Direzione affidata all’arbitro di Arezzo. Ginevra Giovanili

Sarà l’arbitro Ginevra Giovanili della sezione di Arezzo ad arbitrare domani pomeriggio la partita Pontassieve-Siena. Il fischietto sarà coadiuvato da Lorenzo Nannipieri della sezione di Livorno e Alberto Rugi della sezione di Empoli. La sfida è valida l’ottava giornata del girone B del campionato di Eccellenza Toscana.

Gli incontri andranno in scena tutti alle 14,30; queste le altre partite in programma: Colligiana-Castiglionese, Rondinella marzocco-Mazzola, Scandicci-Nuova Foiano, Signa-Audax Rufina, Sinalunghese-Firenze Ovest, Asta-Fortis Juventus, Terranuova Traiana-Lastrigiana. Riposa: Baldaccio Bruni. L’attuale classifica: Castiglionese 16; Nuova Foiano 15; Siena 14; Mazzola e Scandicci 13; Terranuova Traiana e Baldaccio Bruni 11; Sinalunghese e Audax Rufina 9; Signa e Colligiana 8; Fortis Juventus e Asta 7; Lastrigiana 5; Rondinella Marzocco 4; Firenze Ovest 3; Pontassieve 2. Siena, Signa, Colligiana, Fortis Juventus, Lastrigiana, Rondinella Marzocco e Firenze Ovest hanno una partita in meno. A guidare la classifica marcatori Bjorn Doka (Asta) a 7; poi Adami (Nuova Foiano) a 6; Betti (Nuova Foiano) e Del Pela (Scandicci) a 5.