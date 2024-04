Il programma. Giornata numero 31. Tutte le partite in contemporanea

Si giocano tutte oggi alle 15 le sfide della giornata numero 31 di Eccellenza Toscana girone B, la quartultima di regular season. Oltre a Siena Fc – Audax Rufina, in campo anche Asta Taverne – Pontassieve con punti pesantissimi in palio per il team di Bartoli, Sinalunghese – Rondinella e Firenze Ovest – Colligiana. Questi gli impegni delle quattro senesi visto che il Mazzola riposa. Restando in zona pericolante, match da dentro o fuori per la Fortis Juventus contro la Baldaccio Bruni. Il team di Borgo San Lorenzo cerca di aumentare il margine dai playout (attualmente di tre punti) ma quello di Anghiari non può permettersi passi falsi se non vuole rischiare di finire invischiato nella lotta per non retrocedere. Il derby Lastrigiana – Signa è quasi un testa coda ed entrambe le formazioni cercano punti pesanti per i rispettivi obbiettivi. Decisamente meno vibrante, almeno sulla carta, il derby aretino tra Nuova Foiano e Castiglionese visto che entrambe le squadre sono a metà classifica e tagliate fuori dalla corsa playoff. Chiude la panoramica lo scontro diretto tra Terranuova Traiana e Scandicci: appaiati a pari punti biancorossi e blues si giocano molto in chiave secondo posto anche se i fiorentini hanno una gara in più.