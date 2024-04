Il programma. In contemporanea tutte le partite del 15esimo turno Nel 15° turno di ritorno, oltre a Castiglionese-Siena, si definiscono le posizioni per i play off e la lotta per la salvezza. Scandicci, Terranuova Traiana e Signa si contendono il secondo posto. Partite in programma oggi alle 15. Classifica marcatori guidata da Del Pela dello Scandicci.