IL PROGRAMMA. Incroci pericolosi per la zona playoff

In attesa dei due posticipi di domani sera Arezzo-Torres e Cesena-Recanatese che chiuderanno la 36esima giornata, il girone B offre una domenica intensa con sfide che potrebbero, a 270 minuti dalla fine del campionato, indirizzare i destini di ciascuna formazione. Si comincia alle 14 con tre gare che interessano sia la zona playoff che la zona retrocessione: Fermana-Lucchese, Olbia-Pescara e Pineto-Juventus Next Gen. Si proseguirà poi con Ancona-Sestri Levante e Virtus Entella-Spal. Due partite molto delicate per la zona salvezza e playout. Il programma continua con Carrarese-Rimini e Gubbio-Pontedera che scenderanno in campo alle 18,15. In particolare quello tra umbri e toscani è uno scontro diretto che mette in palio la lotta per il quinto posto. La domenica si chude con il match delle 20,45 Vis Pesaro-Perugia. Lunedi, infine, Arezzo-Torres e Cesena-Recanatese a completare la giornata. Entrambe la partite si giocheranno alle 20,45.