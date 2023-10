Il programma. La Vigor Senigallia prova a rialzarsi

Settima giornata di campionato in serie D per il girone F. Tutte in campo alle 15. Ecco le gare in programma: Alma Juventus Fano-FC Matese, Avezzano-Chieti, Fossombrone-Termoli, Roma City-Atletico Ascoli, Sambenedettese-United Riccione, Sora Calcio 1907-Campobasso, Tivoli-L’Aquila, Vastogirardi-SN Notaresco, Vigor Senigallia-Real Monterotondo.

Questa l’attuale classifica: comanda il Chieti a 14 punti, seguono Sambenedettese e Fossombrone a 12, Avezzano a 11, Campobasso e L’Aquila a 10, Roma City e Matese a 9, Sora e Notaresco a 8, United Riccione, Vigor Senigallia e Real Monterotondo a 7, Alma Juventus Fano e Tivoli a 6, chiudono Atletico Ascoli, Termoli e Vastogirardi a 4 punti.