Il programma. Mercoledì ripresa in vista del Mazzola. Dubbio Ravanelli I tifosi della squadra bianconera chiedono il rinnovo del contratto per il tecnico Magrini. La preparazione per la partita con il Mazzola riprenderà mercoledì, con un giorno in più di riposo per i giocatori. Carlo Ravanelli è l'unico in infermeria, ma il resto della squadra è a disposizione. La partita con i biancocelesti potrebbe svolgersi allo stadio Artemio Franchi, in attesa di conferma ufficiale.