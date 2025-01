Il programma. Oggi la ripresa. Tanti acciaccati. Stop per Galligani

La Robur deve mettere subito da parte l’amarezza per il pareggio di Civita Castellana e guardare alla prossima partita, la delicata sfida con il Ghiviborgo, in programma domenica al Franchi: al Bertoni riprenderanno oggi gli allenamenti con lo staff medico che avrà il suo bel da fare. A poche ore dal fischio di inizio della sfida del Turiddu Madami, Masini ha dato forfait per un fastidio, come ha spiegato mister Magrini in conferenza stampa. Gli under Di Paola e Suplja hanno sventolato bandiera bianca a gara in corso: per il terzino un problema al braccio (che non dovrebbe essere di grave entità, ma saranno gli accertamenti a stabilirlo), per il centrocampista un probabile stiramento che lo costringerà ai box per un po’ di tempo (pure in questo caso sono attese notizie). Da valutare anche le condizioni del lungodegente Hagbe. Capitolo squalificati: per la sfida di domenica, non sarà sicuramente abile e arruolabile Elia Galligani; l’attaccante bianconero, già diffidato, si è preso a Civita Castellana il cartellino giallo che farà scattare lo stop forzato.