Il programma. Ora un po’ di riposo. Ripresa prevista per il 27 dicembre

Dopo la partita di ieri con il Grosseto i bianconeri potranno usufruire di qualche giorno di riposo per le festività natalizie. Gli allenamenti, salvo variazioni, riprenderanno venerdì prossimo, 27 dicembre, e proseguiranno fino a martedì 31. Altri due giorni di stop e dal 2 gennaio inizierà la preparazione regolare in vista della sfida casalinga con il San Donato Tavarnelle, primo match del 2025 e del girone di ritorno, in programma domenica 5 gennaio. Da valutare, per il ritorno in campo, le condizioni dei giocatori infortunati, a partire da Pescicani che ieri è uscito dal campo visibilmente zoppicante. Semprini (problema al ginocchio) potrebbe tornare a disposizione già per il debutto nel nuovo anno; Di Gianni (problema muscolare al bicipite femorale destro), per la seconda gara in calendario, la trasferta in casa del Montevarchi, Lollo (problema muscolare al polpaccio destro) per la seconda o terza sfida (impegno interno con la Flaminia Civita Castellana). Per Siena-San Donato Tavarnelle torneranno a disposizione anche Cavallari (problema alla caviglia) che ieri era seduto in panchina, e Mastalli ai box in tribuna al Franchi per il derby causa squalifica.