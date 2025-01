Il programma. Riflettori puntati sulla trasferta di Campobasso

La Pianese dopo il secondo pareggio per 1-1 di fila adesso può mettere nel mirino la difficile trasferta di Campobasso (domenica alle 15) contro un’altra neo promossa che però sta giocando una ottima stagione. I molisani dell’ex mister di Gubbio ed Alessandria Braglia vengono da un pareggio a reti bianche in casa del fanalino di coda Legnago e in classifica hanno gli stessi punti delle zebrette, 26, in 21 giornate al pari di Carpi e dello stesso Ascoli. Da valutare in vista della trasferta nel capoluogo del Molise le condizioni di chi ieri era assente come il centrale Pacciardi, già out da diverse giornate, di Spinosa e di Barbetti. Il mese di gennaio per la Pianese si concluderà con la sfida casalinga contro il Pescara (domenica 19 alle 15), in lotta per la B diretta con Ternana e Virtus Entella. Il club di Chiavari, che ieri ha avuto la meglio del Rimini nel finale, sarà l’avversario, in Liguria di Simeoni e compagni sabato 25 alle 17,30.