Il programma. Ripresa venerdì 27 e dal 2 gennaio obiettivo S. Donato

Dopo lo stop per le festività natalizie, riprenderanno venerdì prossimo, 27 dicembre, gli allenamenti del Siena. Salvo variazioni in corsa, le sedute andranno avanti fino a martedì 31 per poi interrompersi di nuovo e riprendere regolarmente il 2 gennaio, in vista della prima partita del 2025 e del girone di ritorno, il match casalingo con il San Donato Tavarnelle. Lunga la lista dei bianconeri da valutare: se già Tirelli, Semprini, Di Gianni e Lollo hanno dovuto saltare il derby con il Grosseto, Pescicani, al termine della partita, è uscito dal campo zoppicando vistosamente. Per il match sarà comunque abile e arruolabile Mastalli che domenica era seduto in tribuna, ma per scontare un turno di squalifica. Dovrebbe essere regolarmente a disposizione anche Cavallari: il difensore, domenica, non era al top della condizione ed è rimasto seduto in panchina per non incappare in guai peggiori.