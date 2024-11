Il programma. Sabato 7 dicembre al Comunale arriva la Ternana

Un cammino decisamente tosto attende la Pianese, al momento settima con 24 punti all’attivo, in questo scorcio finale di 2024. Dopo la gara di stasera sul campo del Pineto (17ma giornata), i bianconeri scenderanno nuovamente in campo sabato prossimo, 7 dicembre: a pestare l’erba del Comunale sarà la Ternana (fischio di inizio alle 15), a oggi seconda forza del girone con 33 lunghezze raggranellate. Lo step successivo, la trasferta di Arezzo in programma domenica 15 dicembre, con start alle 17,30. La gara che chiuderà l’annata solare delle zebrette – che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno – sarà il match al Curi di Perugia, in scena domenica 22 dicembre alle 17,30 (3-3 all’andata). Il 2025, per i ragazzi di Prosperi, inizierà con un posticipo: lunedì 6 gennaio, con calcio di inizio alle 15, Simeoni e compagni ospiteranno l’Ascoli (1-0 all’andata).