Il programma. Sabato prossimo al Comunale arriva l’ostica Ternana

È un autentico tour de force quello che attende la Pianese tra dicembre e le cosiddette ‘vacanze di Natale’. Nell’orizzonte dei bianconeri c’è un ciclo di partite contro squadre forti, blasonate e di grandissima tradizione. Sabato 7 dicembre a Piancastagnaio arriva la Ternana, un delle big del campionato in lotta con Pescara ed Entella per le primissime posizioni in classifica. Segue la trasferta ad Arezzo di domenica 15 dicembre (calcio di inizio alle 17.30): un match che, graduatoria alla mano, è a tutti gli effetti uno scontro diretto e che, in un modo o nell’altro, potrebbe segnare il cammino in campionato di bianconeri e amaranto. Ma non sarà l’ultima fatica pre-natalizia per la squadra di mister Prosperi: il 22 dicembre sull’Amiata arriva il Perugia per un altro incontro dall’indiscutibile fascino ma anche dall’innegabile difficoltà. Vietato infatti guardare la posizione in classifica degli umbri che, per storia e tradizione, sono forse una delle squadre più insidiose da affrontare. C’è però un’altra faccia della medaglia: a Mignani e compagni non mancheranno le motivazioni al cospetto di cotante avversarie. Così come in occasione dell’incontro dell’Epifania: la trasferta di Ascoli, in uno dei campi più ‘caldi’ di tutto il girone.