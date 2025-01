Il programma. Squadra al lavoro. Sabato trasferta in quel di Chiavari

Ha avuto giusto una notte di tempo per festeggiare lo storico successo sul Pescara, la Pianese: i bianconeri, ieri, sono già tornati in campo per iniziare a preparare la prossima sfida. E che sfida: sabato alle 17,30, allo stadio Comunale di Chiavari, Simeoni e compagni sono attesi dalla capolista Entella dove ritroveranno il freschissimo ex Antonio Boccadamo. Si è trattato di una ripresa a gruppi divisi: lavoro di scarico per i giocatori scesi in campo contro la squadra di Baldini, integrativo per il resto del gruppo.

Buone notizie da Federico Pacciardi: il difensore, fuori da diverse settimane, ha ripreso a correre; il suo rientro si sta avvicinando. I bianconeri saranno impegnati in allenamenti pomeridiani nelle giornate di oggi, domani e giovedì; venerdì mattina è invece fissata la consueta rifinitura della vigilia prima della partenza per la Liguria.