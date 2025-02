Il programma. Turno numero 26. Domani previsti ben tre anticipi

La ventiseiesima giornata di campionato si aprirà con ben tre anticipi. Andranno infatti in scena domani e non domenica, ma sempre alle 14,30, gli incontri Figline-Montevarchi, Flaminia Civita Castellana-Fezzanese e Trestina-Grosseto. Le tre partite sono di particolare rilievo in ottica salvezza, ma vedranno all’opera anche la squadra di Consonni, impegnata, come la Robur, nella lotta per il miglior piazzamento nella griglia play off.

Sono due, al momento, i punti che separano i ragazzi di Magrini, quinti, dal Grosseto quarto (40-42), con lo scontro diretto dello Zecchini in programma il 4 maggio, atto conclusivo della stagione regolare. Al secondo e terzo posto militano ancora la Fulgens Foligno e il Seravezza Pozzi, entrambi a quota 45. Attenzione anche al Ghiviborgo, al momento in sesta posizione, ma appena due gradini sotto al Siena.