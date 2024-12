Il prossimo avversario. Arriva un Grosseto in forma strepitosa. Consonni: "Il Siena? Partita speciale»

Sette vittorie di fila e il secondo posto in classifica dietro a Livorno. In pochi avrebbero scommesso su un ruolino di marcia così per il Grosseto di Luigi Consonni (nella foto) che aveva preso il posto di Malotti e che dopo qualche gara di rodaggio ha ingranato la marcia giusta. L’ex allenatore della Pistoiese, con cui due anni fa aveva sfiorato la promozione in C, dopo il 3-1 sul Ghiviborgo di domenica ha parlato del momento dei suoi. "Peccato per il gol subito ma la squadra ha fatto una grande gara specie nel primo quando i ragazzi sono stati bravi ad aggredire il Ghiviborgo. Se il primo tempo se fosse finito 5-0 non ci sarebbe stato niente da dire ma siamo soddisfatti della partita e soprattutto del momento dei ragazzi. Alleno un gruppo importante e ho una rosa ampia. Cerco di essere trasparente con i ragazzi, anche con chi gioca meno, ma tutti si allenano nel modo giusto. Chi volesse andare a giocare con maggiore continuità può farlo ovviamente. Col direttore tutti i giorni parliamo tutti i giorni di come poter migliorare la squadra ma appunto deve essere un miglioramento e non qualcosa tanto per prendere. Vedremo anche in base a chi eventualmente andrà via". Non guardare la classifica ma concentrarsi sul derby del Franchi. "Pensiamo al Siena: sarà una partita speciale. Lo era quando giocavo e lo sarà anche domenica per tanti motivi".