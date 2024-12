Il prossimo avversario. Colpo Grosseto!. Ecco l’attaccante classe 2000 Sane

Il Grosseto a pochi giorni dal derby del Franchi ha annunciato il primo colpo del mercato invernale con l’ingaggio di Adama Sane, attaccante classe 2000 capace di ricoprire il ruolo sia di prima che di seconda punta. Il giocatore arriva dalla serie A maltese, dove ha vestito la maglia del Gzira, realizzando due gol in otto partite. Nonostante la giovane età, vanta già 58 presenze e 6 reti in C, tra Latina, Gelbison e Arezzo. La sua formazione calcistica è avvenuta nel settore giovanile dell’Hellas Verona, dove ha disputato 68 incontri tra Under 18 e Primavera, realizzando 38 gol. Da valutare se Sane sarà già a disposizione di Consonni per domenica. "Abbiamo vinto contro una squadra che veniva da un ottimo ruolino di marcia in trasferta - ha detto il dg dei maremmani Filippo Vetrini dopo la sfida contro il Ghiviborgo a Grossetosport.com -. La gara non è mai stata in discussione, peccato per il gol preso nel finale. La classifica non va guardata, pensiamo solo a noi stessi consapevoli di voler continuare su questa strada". I maremmani come è noto arrivano da sette successi di fila e hanno segnato 24 reti, ben nove in più di Galligani e compagni.