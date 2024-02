Il prossimo avversario. Il tecnico Ventrice: "Il Siena? Sarà una bella partita»

In casa Scandicci, prossima avversaria dei bianconeri, si inizia già a pensare alla sfida. "Mi aspetto una gran bella partita – ha commentato il tecnico Claudio Ventrice a Radio Epicentro –, la affronteremo con grande entusiasmo. Dovremo fare la nostra partita e godercela". "Chiaramente il Siena è una squadra che non ci incastra niente con la categoria – ha aggiunto il mister dello Scandicci –, lo dice la classifica. Ma dovremo giocarcela senza paura, senza problemi". Ventrice si è quindi soffermato sul buon momento che stanno attraversando i suoi ragazzi. "Siamo in un trend positivo – le sue parole –, complice il fatto che hanno recuperato giocatori per noi importanti, soprattutto navigati che nell’ultimo periodo ci sono mancati. Abbiamo giovani di grande qualità, ma nel campionato di Eccellenza, che nasconde insidie ogni fine settimana, l’esperienza è fondamentale".